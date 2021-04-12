١٠٨ فدان لإضافة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الصناعية بجمصة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النوري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لرئاسة اجتماع اللجنة المشكلة لفحص طلبات المستثمرين، للحجز بمساحة ال108 فدان، امتداد المرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.



وفي بداية الإجتماع، أوضح السكرتير العام الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بالمنطقة الصناعية بجمصة، وخاصة المنطقة الجديدة بمساحة 108 فدان، لإضافة مشروعات استثمارية جديدة بها، بما يساهم في تعزيز الناتج القومي، وإتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية.



وخلال الإجتماع، استعرض السكرتير العام مع أعضاء اللجنة، 18 طلبا لمستثمرين متقدمين لحجز قطع أراضي بالمنطقة، ووافقت اللجنه في اجتماعها مبدئيا على جميع الطلبات المقدمة، للسير في الإجراءات، وتقرر إحالتها جميعا للجان الفنية لمراجعتها من النواحي القانونية والإدارية والمالية، التي أوجب القانون استفائيها، لمنحها الموافقة النهائية من قبل اللجنة الرئيسية، لإقامة المشروعات على المساحات المتقدم عليها وفقا لطبيعة كل مشروع.



يذكر أن المشروعات التي تضمنتها طلبات المستثمرين المتقدمين، شملت مشروعات لصناعات غذائية، والصناعات الورقية، والأخشاب، والصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية.



وأشار السكرتير العام إلى أن محافظ الدقهلية يؤكد دوما على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين، والعمل الجاد من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لحل مشكلاتهم.