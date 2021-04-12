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محافظ أسوان : منظومة محكمة لتوزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية و 56 ألف جنيه مساعدات مالية للأسر الأكثر إحتياجاً

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر إحتياجًا والفئات محدودة الدخل أعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بتطبيق منظومة محكمة لتوصيل المساعدات الغذائية للأسر المستهدفة بالقرى والمناطق النائية والسكنية الشعبية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية الكاملة والعدالة فى التوزيع


حيث تقوم بتقديم هذه المساعدات القوات المسلحة، وأيضًا منظمات المجتمع المدني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بالدور الإنساني والوطنى لهذه النماذج المشرفة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير السلع الغذائية المختلفة للبسطاء بكافة أنحاء المحافظة،


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه جارى توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بجانب 56 ألف جنيه مساعدات مالية، و25 رأس من العجول، بالإضافة إلى 7 أطنان مواد غذائية، و100 كرتونة للسمن والزيت، و2000 وجبة فطار وسحور، علاوة على 5 ألاف مساعدات غذائية،


لافتًا إلى أن القوات المسلحة ساهمت في تقديم 8 ألاف كرتونة للمواد الغذائية من إجمالي هذه المساعدات،


فيما قدمت مؤسسة مصر الخير ألفين كرتونة مواد غذائية، وساهمت جمعية الأورمان بذبح وتوزيع 20 عجل على الجمعيات الأهلية بالمراكز والمدن، بينما شاركت الجمعية الشرعية بتوفير 7 أطنان للمواد الغذائية، بجانب كراتين السمن والزيت،


وأشار أشرف عطية بأنه ساهمت جمعية الشعلة النسائية بالرديسية في هذه المساعدات الإنسانية بتوفير ألفين وجبه فطار وسحور و100 كرتونة للمواد الغذائية، فضلًا عن قيام جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنصر النوية بتقديم 1200 كرتونة و5 ألاف جنيه مساعدات مالية،


وشاركت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بآرمنا بتقديم 30 ألف جنيه مساعدات مالية و700 كرتونة مواد غذائية وذبح 4 عجول، موضحًا بأنه في نفس السياق قامت جمعية المتدفق بتوماس وعافية بتقديم 300 كرتونة و5 ألاف مساعدات غذائية،


وساهمت جمعية المساعدات المالية بعنيبة بألف كرتونة و10 ألاف مساعدات مالية وذبح وتوزيع عجل، وأخيرًا جمعيات مركز ومدينة دراو ساهموا بـ 2630 كرتونة و11 ألف جنيه كمساعدات مالية.

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