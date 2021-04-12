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هاني شاكر يطلق خدمة "الفرسان".. ويسجل الأذان بصوته تعرف على التفاصيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تنطلق اليوم خدمة الفرسان والتي تعود بنا لأجواء فوازير الشهر الكريم التي شكلت وجدان الشعب المصري والعربي و لكن بشكل جديد يقدمه أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر بصوته العذب ليشكل وجدان الجيل الجديد و يعود للجيل القديم بذكرياته بالتعاون مع هيثم عبد العزيز شاكر والذي يشرف علي المشروع بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة "اي فاز".

وتنطلق هذه الخدمة بتعاون "شركة أي فاز" مع احدي شركات المحمول الكبيرة لتتيح لعملاء الشبكة فرصة الفوز ب ٥٠٠٠ جنيه يوميًا طوال شهر رمضان الكريم حال توصلهم لحل المسابقة بشكل صحيح.

الفرسان كلمات رفيق الشوري، والحان وليد منير، وتوزيع ومكساج اسامه كمال، وتوزيع ومكساج مودي منير، توزيع وليد مصطفي.



ومن ضمن الخدمة يقوم بتسجيل الآذان بصوته مع باقة من أروع الأدعية والرباعيات والعديد من المفاجئات الحصرية لمشتركين الخدمة فيما يعد هذا التعاون حجر الأساس لشراكة مثمرة بين شركة " أي فاز" وأ أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر.

https://fb.watch/4Q5UuSk6K7/

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