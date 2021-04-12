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"أبو مازن" يهنئ قادة وملوك العالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

وبعث الرئيس الفلسطيني برقيات تهنئة بهذا الخصوص إلى قادة، وملوك العالمين العربي والاسلامي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقهم لما فيه خير شعوبهم وخدمة أهدافهم وقضايا أمتنا، وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.

 

وتمنى سيادته أن تنعم شعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي.

 

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