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عزة مصطفى تكشف خريطة برامج قناة "صدى البلد" خلال شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الإعلامية عزة مصطفى، خريطة البرامج المذاعة على قناة صدى البلد، خلال شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ غدًا الثلاثاء حسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية في مؤتمرها الذي دشنته أمس الأحد.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلامي أحمد موسى يلتقي بالمشاهدين في برنامج «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء ولمدة ساعة واحدة من 11 مساء وحتى الثانية عشر صباحًا.
وبرنامج صالة التحرير يوم الخميس لمدة ساعة واحدة من 11 مساء وحتى الثانية عشر صباحًا.

وبرنامج حقائق وأسرار للإعلامي مصطفى بكري يوم الجمعة لمدة ساعة واحدة من 11 مساء وحتى الثانية عشر صباحًا.
برنامج «الماتش» للإعلامي هاني حتحوت طوال شهر رمضان لمدة ساعة يوميًا من الثانية عشر صباحا وحتى الواحدة صباحا.
برنامج «ست الستات» للإعلامية دينا رامز طوال شهر رمضان المعظم في موعدها المعتاد

برنامج « كتب عليكم الصيام» للإعلامي حمدي رزق في لقاء يتجدد يوميًا مع المفتي ويتلقى خلاله الاتصالات والاستفسارات طوال الشهر.
برنامج «ربي زدني علما» مع الدكتور حسام موافي قبل الفطار بنصف ساعة يوميا.

برنامج «سفرة وطبلية» للشيف توتا مراد في الظهر وبرنامج «تتبيلة» مع الشيف يسري وبرنامج «سفرة» على صدى البلد2.

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