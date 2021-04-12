Advertisements

رسميًا.. زيادة معاش الصحفيين 20%

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:20 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، في اجتماعه اليوم، على اقتراح النقيب، بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20%، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

وبذلك ترتفع قيمة المعاش المُستحق للزملاء، من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2021.

وكان قد صرح "رشوان" بأن الدولة أوردت بخزينة النقابة 20 مليون جنيه إعانة، تحت بند الزملاء المتعطلين عن العمل، وسيقترح إعادة هيكلة كشوف المتعطلين، بما يشمل فئات متعطلة عن العمل، ووضع قواعد قانونية واضحة لصرف إعانات البطالة، واقتراك لزيادة الإعانة 20% لتصل إلى 1200 جنيه، مؤكدًا أن أول مجلس صرف إعانة بطالة مجلس 2015 بقواعد شفافة يمكن الطعن عليها.

وأوضح في تصريحات سابقة، أن المجلس شكّل لجنة لوضع قواعد لصرف البدل، وهي قواعد مهتزة للغاية، في وجود زملاء لا يصرفون البدل بسبب فصلهم تعسفيًا أو بلوغ سن المعاش أو غير ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين معاش الصحفيين ضياء رشوان الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

منذ 42 دقيقة

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ 38 دقيقة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عضو بمجلس 'الصحفيين': هيئة المكتب تخل بمبدأ العدالة في صرف الإعانات

غدًا.. وقفة احتجاجية واعتصام للصحف الحزبية المتعطلة

"كشف حساب" نقيب الصحفيين.. عامين من الإنجازات والإخفاقات لـ عبدالمحسن سلامة

ضياء رشوان: أوضاع الصحفيين تستوجب زيادة البدل 3 مرات خلال عامين

ضياء رشوان يرد على اتهامات ترشيح الدولة له نقيبا للصحفيين (فيديو)

ضياء رشوان يفجر مفاجأة بشأن معاشات الصحفيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

07:01 م

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

06:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة