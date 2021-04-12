رسميًا.. زيادة معاش الصحفيين 20%

وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، في اجتماعه اليوم، على اقتراح النقيب، بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20%، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.





وبذلك ترتفع قيمة المعاش المُستحق للزملاء، من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2021.





وكان قد صرح "رشوان" بأن الدولة أوردت بخزينة النقابة 20 مليون جنيه إعانة، تحت بند الزملاء المتعطلين عن العمل، وسيقترح إعادة هيكلة كشوف المتعطلين، بما يشمل فئات متعطلة عن العمل، ووضع قواعد قانونية واضحة لصرف إعانات البطالة، واقتراك لزيادة الإعانة 20% لتصل إلى 1200 جنيه، مؤكدًا أن أول مجلس صرف إعانة بطالة مجلس 2015 بقواعد شفافة يمكن الطعن عليها.



