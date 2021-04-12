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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بشهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد هنأ الصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان.

وقال رئيس الوزراء فى نص تهنئته: "يطيب لى، ونحن جميعا نستقبل شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأخلص التهانى القلبية بهذه المناسبة العطرة، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر الفضيل علينا جميعا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والرخاء والبركات، وأن تكون مصرنا الحبيبة فى أفضل حال".

وتابع: "وبهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أجدد التأكيد، بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسى، على الدور الكبير الذى تقومون به فى إبراز الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن دفع العمل نحو استكمال مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بجميع مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيا لتحقيق طموحات المواطنين.

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