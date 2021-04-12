مصدر ل"لفجر": رجال الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق الغابة الشجرية بالغردقة والرياح سبب استمرار الحريق

قال مصدر أن حريق الغابة الشجرية دائما الاشتغال في الغابة الشجرية بالغردقة ولا يوجد عمال بها في الفترة المسائية وأنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية للسيطرة عليها.



وأضاف المصدر، أن رجال الحماية المدنية مازلت تحاول السيطرة على الحريق، لافتًا إلى أنه نظرًا لشدد الرياح الشديدة بالمنطقة ما يساعد على استمرار الحريق.

كان شب مساء اليوم الإثنين حريق ضخم بالغابة الشجرية

التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بصحراء غرب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.



كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية بالبحر الاحمر، يفيد اشتعال النيران بالاشجار بالمنطقة الجنوبية بالغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بصحراء غرب الغردقة.



علي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وجاري السيطرة علي الحريق،.

