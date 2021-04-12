حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

تحدث مصدر مقرب من جهاز الكرة بالجونة، عن حقيقة تحرك النادي الأهلي، لطلب التعاقد مع عمر رضوان حارس الفريق المعار إلى صفوف أسوان.





وقال المصدر في تصريحات صحفية : "لا نمانع انتقال عمر رضوان إلى النادي الأهلي، بشرط وصول عرض مناسب يليق باللاعب، لكن الأهلي لم يرسل عرضا رسميا للتفاوض على ضم عمر، كما لم تحدث أي مفاوضات شفهية".





وأضاف المصدر: "نتابع الحارس خلال تجربته مع أسوان وهو يقدم مستويات فنية مميزة، ونرغب في عودته بنهاية الموسم".



