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هل ينضم مولر إلى المنتخب الألماني؟.. اللاعب يُجيب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه لا يتعجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في الصيف المقبل.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي) الرياضية، قال مولر:" ليس عندي موقف جديد، فالموقف الأهم هو أن هناك مباراة مهمة وشيكة، وهناك وقت أمام مثل هذا الموضوع (الانضمام للمنتخب) حتى نهاية أبريل أو في مايو".

يشار إلى أن بايرن ميونخ سيخوض غدا الثلاثاء مباراة أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث خسر النادي البافاري على أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل ثلاثة.

ومن المنتظر أن يعلن لوف في الخامس والعشرين من الشهر المقبل أي قبل اسبوع من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية عن القائمة المؤقتة المشاركة في البطولة، وسيتضح عندئذ ما إذا كان لوف سيضم مولر/31 عاما/ وربما ماتس هوملز/32 عاما/ مرة أخرى بعد مضي عامين على استبعادهما من المنتخب الألماني.

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