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أحمد عزمي يستضيف رشوان توفيق في أولى حلقات "أعمال خالدة"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ قناة اقرأ غدا مع أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف ليل القاهرة، عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "أعمال خالدة" الذي يقدمه الفنان أحمد عزمي، ويستضيف خلاله يوميا كوكبة من كبار نجوم الفن والمخرجين الذين شاركوا في مجموعة من أهم الأعمال الخالدة التي أثرت في تاريخنا الدرامي، منها مسلسلات "محمد رسول الله" و"إمام الدعاة" و"عمر بن عبد العزيز" و"على هامش السيرة".

البرنامج يستضيف غدا في أولى حلقاته، الفنان الكبير رشوان توفيق، ليتحدث عن كثير من الذكريات والمفاجآت عن كواليس الأعمال الخالدة التي شارك فيها، والكثير من القضايا التي تؤثر في المجتمع، البرنامج يرأس تحريره معتصم بالله حمدي، وإخراج أمجد عاصم.

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