وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحي الشامل





وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي بتكلفة 500 مليون جنيه.. وتوجه بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة





وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الجعافرة بتكلفة إنشاء 20 مليون جنيه.. وتشيد بمستوى التجهيزات بالوحدة





محافظ أسوان يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها في النهوض بالمنظومة الصحية بأسوان







أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الإثنين، مستشفى كوم أمبو المركزي، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحي بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو والتي تشمل إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القديم بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون جنيه، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة التطوير.





وأشار إلى أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمستشفى، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المبنى الجديد سيكون بسعة 139 سرير ( 63 سرير داخلي، 36 سرير رعاية مركزة، 40 سرير للأطفال المبتسرين)، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى 15عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، كما يضم 40 حضانة أطفال، وقسم الغسيل الكلوي بطاقة 38 ماكينة غسيل كلوي.





وأضاف أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد وحدة طب أسرة الجعافرة وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتي بلغت 20 مليون جنيه، مشيدة بمستوى تجهيزات الوحدة وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة واختبارها للتأكد من كفاءتها، تمهيدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.





وتابع أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 11 ألف ملف فردي حتى الآن.





ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمجهودات التي تقوم بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان للدعم والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بمحافظة أسوان، مثمنًا متابعتها المستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والتي ساهمت في الإسراع من وتيرة العمل، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، فضلًا عن حرصها على تذليل العقبات التي تواجههم أثناء سير العمل بمرحلة التطوير، كما أشاد بجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بأسوان.





يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أجرت زيارة ميدانية على مدار يومين لمحافظات الصعيد، تفقدت خلالها عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.