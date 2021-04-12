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بسمة وهبة تظهر بفستان سعره 100 ألف دولار من داخل ديكور برنامجها الجديد "العرافة"
الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:37 م
مي مرسي
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كشفت بسمة وهبة عن صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"، المقرر عرضه بعد الفطار مباشرة على قناة المحور.
وظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستان بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج وكتبت عليها: "انتظروني غدا أول يوم رمضان بعد الفطار مباشره أنا والعرافة علي قناة المحور".
وظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستان بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج وكتبت عليها: "انتظروني غدا أول يوم رمضان بعد الفطار مباشره أنا والعرافة علي قناة المحور".
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