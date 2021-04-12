فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

كشف مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك عن قائمة الفريثق المسافرة الى باريس، لمواجهة باريس سان جيرمان غداً الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة المستدعاة غياب كلاً من روبيرت ليفاندوفسكي، وسيرج جنابري، ونيكولاس زوله، وتوليسو، دوجلاس كوستا، بينما تواجد في القائمة ليون جوريتسكا.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، نوبل.

خط الدفاع: بافارد، كيميتش، مارتينيز، بواتينج، دافيز، هيرنانديز، نيانزو كواسي، ألابا، جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: جوريتسكا، بونا سار، موسيالا، زايسر.

خط الهجوم: ساني، موتينج، مولر، كومان.