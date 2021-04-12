بلاغ ضد حسن نافعة بسبب سد النهضة

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حسن نافعة..



وقال صبري في بلاغه: استمرارا لمسلسل إثارة الرأي العام الذي انتهجه المبلغ ضده ضد الدولة المصرية فقد قام بنشر تصريح علي لسانه مهاجمًا فيه وزير الخارجية المصري بخصوص سد النهضة وذلك عقب الإفراج عنه ( لشبكة رصد الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ) جاء به العديد من التصريحات التي من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الأخبار الكاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية





فقد جاء بحديث المبلغ ضده (( يجب أن يكون الهدف من سياسة مصر في المرحلة الحالية هو العمل علي منع إثيوبيا من إلحاق الضرر بمصر غير أنه يفهم من تصريحات سامح شكري الأخيرة أن خط مصر الأحمر سيفعل فقط بعد وقوع الضرر وهذا يشجع إثيوبيا علي الملء المنفرد وليس علي ردعها لذا اعتقد أنها تصريحات غير موفقة بل وضار ))





وأضاف صبري أن ما صرح به المبلغ ضده لشبكة رصد التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يشكل معه أركان جرائم نشر وإشاعة الأخبار الكاذبة وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة المصرية والتطاول علي وزير الخارجية المصري ودعوه منه لتدخل الخارج في الشئون المصرية



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.