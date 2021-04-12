Advertisements

البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يتشرف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالمشاركة فى البرنامج الرمضاني (هل هلالك)
الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى ضمن منظومة احتفالات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
حيث يشارك المركز القومى بحفلتين وهما:

حفل غنائى للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح، بقيادة المايسترو تامر غنيم، يوم الجمعة الموافق ٢٣ أبريل ١١ رمضان.

حفل تكريم اسم الفنان الكبير شيخ المداحين (محمد الكحلاوى) يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أبريل الموافق ١٦ رمضان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 8 ساعات

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ 37 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعة الا ربع

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

للعام الرابع.. انطلاق فعاليات برنامج "هل هلالك" 6 رمضان المقبل

انطلاق برنامج رمضان الفني للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.. الخميس

الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال يطلق البرنامج الرمضاني "هل هلالك" بمسرح ساحة الهناجر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

07:01 م

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

06:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة