البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح



تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يتشرف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالمشاركة فى البرنامج الرمضاني (هل هلالك)

الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى ضمن منظومة احتفالات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث يشارك المركز القومى بحفلتين وهما:



حفل غنائى للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح، بقيادة المايسترو تامر غنيم، يوم الجمعة الموافق ٢٣ أبريل ١١ رمضان.



حفل تكريم اسم الفنان الكبير شيخ المداحين (محمد الكحلاوى) يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أبريل الموافق ١٦ رمضان