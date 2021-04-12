حبس قوادة وسيدة بتهمة ممارسة أعمال الدعارة بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، بحبس قوادة وسيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقطاب زبائن لممارسة الدعارة.



وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، تفاصيل سقوط قوادة في عقدها الخامس من العمر، تستعين بالفتيات لممارسة الدعارة بالهرم، حيث اعترفت بالواقعة.



وافادت في اعترافاتها، أنها تستعين بالفتيات بمقابل إعطائهن مبلغ ٥٠٠ جنيه، لاستقطاب الزبائن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مبالغ مالية.



وباشرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط قوادة وفتاة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق بمنطقة الهرم.



وأفادت التحقيقات، أن القوادة تستعين بفتيات، لاستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة داخل شقتها بمقابل مادي



كانت ألقت مباحث الآداب القبض على قوادة تستعين بالفتيات لترويجهما لممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادي داخل إحدى الشقق بالهرم، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين أنها (قوادة وسيدة) وبمواجتهما أقرا بقيامهما بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مبلغ مالى، كما عثر بحوزتها على هواتف محمولة، ومبالغ مادية.

