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النهار تبدأ الليلة عرض أولى حلقات مسلسل "الطاووس"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ شبكة قنوات "النهار" عرض أولى حلقات مسلسل "الطاووس" الذي يلعب بطولته الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ، الليلة، كأول حلقة في الموسم الرمضاني الحالي.

وتعرض قناة "النهار" أول حلقة في تمام الساعة 11 مساءً، بينما قناة "النهار دراما" في تمام الساعة 12 مساءً، كما يُعرض المسلسل على منصة "viu" بشكل حصري.

ويتناول المسلسل قضايا العنف ضد المرأة، وتتعرض البطلة سهر الصايغ لحادث اغتصاب ونتابع خلال الأحداث ما تواجهه تلك الفتاة بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان الذي يُجسد دور المحامي كمال الأسطول، وتتصاعد الأحداث بحلقة تلو الأخرى.

وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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