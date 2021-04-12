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كنزة مرسلي تدخل لأول مرة عالم الدراما والتمثيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد نجاحها كمطربة استطاعت ان تثبت نفسها في مجال الغناء وبعد تقديمها عدد من الكليبات التي أظهرت موهبتها وقدرتها التمثيلية، تشارك الفنانة كنزة مرسلي في دراما رمضان هذا العام ٢٠٢١ في عملين تقوم ببطولتهم لتعلن دخولها مجال التمثيل وبقوة وتضع اسمها بجوار نجوم مسلسلات رمضان.

اولي هذه الاعمال من خلال مسلسل " أحوال الناس" في موسمه الثاني، والذي يقدم هذا العام بشكل مختلف عن الموسم السابق، حيث يقدم بشكل ومحتوي درامي أكبر لمناقشة القضايا الاجتماعية بصورة درامية من خلال أربع قصص منقسمة علي ٢٦حلقة، تقوم كنزة ببطولة واحدة من القصص الأربعة وهي " مكاتيب “، العمل من انتاج وبطولة رضا سيتي 16 وإخراج أمين بومدين، وتشارك كذلك كنزة بغناء التتر.



العمل الثاني التي تقوم ببطولته ايضا هو مسلسل ليام والذي سيكون نقله لها في مشوارها الفني وفي الدراما الجزائرية، حيث ان العمل يفجر عدد من القضايا الهامة والتي لم تناقش من قبل في أي عمل، المسلسل سيناريو وحوار منال مسعودي وإخراج نسيم بومايزة ومن المقرر عرضه عبر التلفزيون الجزائري.

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