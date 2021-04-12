ضمن "حياة كريمة" .. الكشف الطبي على 2319 مواطن مجانا في كفر الشيخ



نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بكفرالشيخ قافلة طبية شاملة بقرية وقف قبلي بمطوبس، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتورة وفاء الصادق، مستشارة وزرة الصحة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.



وجاءت هذه القافلة بمتابعة من الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور بكر حميدة، منسق القوافل بمحافظة كفرالشيخ، وبلغ عدد المترددين عليها 1300 مريض وتلقوا جميعًا كافة الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة.



وضمت القافلة 10 تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، فضلًا عن إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية من صيدلية القافلة، وإستخراج تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعى الصحي بين المواطنين.



كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبية لأهالي قرية "الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة " التابعة لمركز مطوبس بهدف تقديم خدمات طبية.



وشارك في القافلة كليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض وطب الفم والأسنان بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات وتوفير الأدوية اللازمة فى جميع التخصصات مجانًا وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين فى القافلة، كما شارك في القافلة فريق الجوالة بالجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.



وضمت القافلة الطبية نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الفم والأسنان والباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال.



حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.



واكدت إدارة جامعة كفرالشيخ حرصها على تنظيم القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، كما تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1019حالة من أهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس.