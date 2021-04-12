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السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي للتهنئة بشهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وقد توجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من السيد الرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.

كما أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد تقدم السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا سيادته لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل السيد المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع السيد الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

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