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أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن السبب الحقيقي لإقامة سد النهضة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا من أفقر 10 دول في العالم، واكثر من70 % من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد أقنع الشعب الإثيوبي بأن هذا السد سينتشل الشعب من الفقر.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن سد النهضة أقيم في أقل المناطق انخفاضا في أثيوبيا، وبالتالي لن ينال الشعب الإثيوبي أي مياه شرب من هذا السد، خلاف أن هذا المنطقة أقيم في منطقة غير قابلة للري، وبالتالي فإن هذا السد أقيم طمعًا في أراضي السودان.

ولفت إلى أن سد النهضة ينتج كهرباء تقدر بـ4 آلاف كيلو وات، وهذا يعادل ما تنتجه إثيوبيا من الكهرباء اليوم، ورغم بناء السد فإن معظم الشعب لن ينال الكهرباء من السد، بسبب عدم وجود شبكة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن كهرباء السد اعدت للتصدير، ولهذا لن يستفيد الشعب من كهرباء السد.

وأشار إلى أن سد النهضة كان من المفترض أن ينتهي في عام 2017، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بسبب فشل إثيوبيا، مشيرًا إلى ان مصر إذا قامت بـ"تخليص" رئيس وزراء إثيوبيا من هذا السد، فهذا يعني أننا "خلصناه" من مشاكل كثيرة.

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