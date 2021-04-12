Advertisements

مواعيد مسلسلات قناة cbc في رمضان 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


أعلنت قناة cbc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:


وكل ما نفترق

العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 7:00 صباحا - 10:30 صباحا


حرب أهلية

العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا


اللي مالوش كبير

العرض: 9 مساء
الإعادة: 2:15 صباحا - 5:00 مساء

ضد الكسر

العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء


القاهرة كابول

العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 5:45 صباحا - 1:00 مساء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الالي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعة الا ربع

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2021 عبر فضائية "CBC"

مسلسلات لا يفوتك مشاهدتها في رمضان 2021

تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

تعرف على المسلسلات المقرر عرضها في رمضان والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان هذا العام

القائمة الكاملة.. جميع مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

07:01 م

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

06:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة