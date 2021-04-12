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مواعيد مسلسلات قناة cbc في رمضان 2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:08 م
مي مرسي
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أعلنت قناة cbc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:
وكل ما نفترق
العرض: 6:30 مساء
الإعادة: 7:00 صباحا - 10:30 صباحا
حرب أهلية
العرض: 7:45 مساء
الإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا
اللي مالوش كبير
العرض: 9 مساء
الإعادة: 2:15 صباحا - 5:00 مساء
ضد الكسر
العرض: 10:15 مساء
الإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء
القاهرة كابول
العرض: 11:30 مساء
الإعادة: 5:45 صباحا - 1:00 مساء
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