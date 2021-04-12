مواعيد مسلسلات قناة cbc في رمضان 2021





أعلنت قناة cbc مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، وهي كالتالي:





وكل ما نفترق



العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 7:00 صباحا - 10:30 صباحا





حرب أهلية



العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا





اللي مالوش كبير



العرض: 9 مساء

الإعادة: 2:15 صباحا - 5:00 مساء



ضد الكسر



العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء





القاهرة كابول



العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 5:45 صباحا - 1:00 مساء