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دبلوماسي سابق: كل الخيارات مفتوحة أمام مصر في ملف سد النهضة (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تعليقه على المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر وروسيا، إن روسيا دولة عضو في مجلس الأمن ومسئولة دوليا عن حفظ السلم والأمن وترى أن موقف إثيوبيا المتعنت يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن روسيا جزء من أصحاب المسئولية لحفظ الأمن والسلم، وترى أن موقف إثيوبيا يضر بمصر والسودان وهو ما يتبعه الإضرار بأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن هناك إصرار دولي على رفض القرارات الأحادية التي تتجه إثيوبيا إليها، خاصة أن مصر تحظى بمساندة كبيرة من المجتمع الدولي بسبب قوة موقفها في ملف سد النهضة وعدالة قضيتها، مؤكدًا أن هناك إجماع دولي على رفض الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي في ملف السد.

وتابع " مصر أكدت على أن كل الخيارات مفتوحة في ملف سد النهضة ولكنها تفضل الوصول لاتفاق حرصًا على مصلحة جميع الأطراف، خاصة أن إثيوبيا تروج بأن مصر تقف ضد خططها من أجل التنمية وفي ذلك مغالطة صريحة، لأن مصر تقف مع الشرعية الدولية والقانون الدولي والعالم الدولي يحترم موقفها ويدعمها".

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