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الإسكان: بناء 344.55 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدر مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الاثنين، نشرة الإسكان الدورية للربع الرابع من عام 2020م، والتي تكشف آخر مستجدات قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالمملكة.

 

وأظهرت النشرة، ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها بالسعودية في عام 2020م بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مسجلة 344.55 ألف وحدة سكنية، مقابل بناء 330.35 ألف وحدة سكنية في عام 2019م.

 

وخلال الربع الرابع من عام 2020م، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي انتهت أعمال بنهائها ودخلت بذلك ضمن المخزون السكني للمملكة بنسبة 30.5% على أساس سنوي، لتبلغ أكثر من 105.8 ألف وحدة سكنية، مقابل 81.15 ألف وحدة بالربع الرابع من العام السابق.

 

وزاد عدد الوحدات بالربع الرابع بنسبة 19% مقارنة مع عدد الوحدات المكتمل بنائها في الربع الثالث من 2020م والبالغ 78.28 ألف وحدة سكنية.

 

وعلى مستوى عدد الوحدات التي بدأ بنائها خلال عام 2020م، ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي، مسجلة 350.58 ألف وحدة سكنية شرعت الجهات في بنائها، مقابل 321.71 ألف وحدة في عام 2019م.

 

وقفزت في الربع الرابع من عام 2020م بنسبة 37.3% على أساس سنوي، لتبلغ 100.8 ألف وحدة، مقابل 73.4 ألف وحدة بدأ بنائها في الربع المماثل من العام السابق.

 

وسجل عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني ارتفاعا في 2020م بنحو 222 ألف أسرة، ونمو مؤشر الوحدات السكنية الجديدة لأكثر من 344 ألف وحدة جاهزة، كما تجاوز عدد المشتغلين السعوديين في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية 300 ألف موظفا.

 

وخلال الربع الثالث من 2020م، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها بنسبة 13.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 88.97 ألف وحدة، مقابل اكتمال بناء 78.28 ألف وحدة في الربع ذاته من عام 2019.

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