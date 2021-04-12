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مستشار الرئيس: المتماثلين من كورونا عليه أن يفطر في هذه الحالة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك تزايدًا حقيقيًا في إصابات كورونا سواء المرصودة بشكل رسمي أو الغير مرصودة من قبل الدولة،وهذا يستلزم الحرص الشديد في تطبيق الاجراءات الاحترازية، حتى لا تتفاقم الإصابات

ولفت "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى ان المتعافين من كورونا الذين لا يعانون من أي أعراض مرضية أو أي مشاكل في الجهاز الهضمي، ويستطيع الصيام، فعليه الصيام، ولكن إذا كان في حاجة للاستمرار للحصول على السوائل بكثرة، او يعاني من صعوبات في التنفس، فعليه أن يفطر، ويعوض هذه الأيام بعد ذلك بإذن الله

ولفت إلى أن الحديث على أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى قتل فيروس كورونا امر غير مؤكد حتى الآن من الناحية العلمية، مشيرًا إلى أن جميع الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا متوفرة بإذن الله، والسعة الاستيعابية للمستشفيات والرعايات حتى الآن قادرة على استقبال الإصابات المتزايدة.

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