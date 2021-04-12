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دينا فؤاد تفاجىء الجمهور بشخصيتها فى "اللى مالوش كبير"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تنتظر دينا فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسل "اللي مالوش كبير" على قناة الـ cbc في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث تفاجىء دينا فؤاد جمهورها بشخصية "قدرية" التى تلعبها ضمن أحداث المسلسل، وتراهن النجمة على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك".

وظهرت دينا فؤاد فى سيشن جديد جذب الانتباه، وذلك بالتزامن مع إعلان عرض أولى حلقات المسلسل، حيث اعتادت دينا فؤاد على حصد الاشادات من جمهورها على موهبتها الفنية وأدائها المختلف فى جميع أعمالها،

وتظهر دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بشكل جديد على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.


ويشارك في مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

وكانت إحدى المجلات العربية قد احتفت بالنجاح الكبير الذى حققته دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى،

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