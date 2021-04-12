الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء: العظمى بالقاهرة 24

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.



- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.



- طقس حار على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.



- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

