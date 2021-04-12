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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء: العظمى بالقاهرة 24

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالسواحل الشمالية.

- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء: العظمى بالقاهرة 24
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء: العظمى بالقاهرة 24

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