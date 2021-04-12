Advertisements

بعد قليل.. الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تبدأ بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق بالمشاركة مع عدد من الفنانين.

ويذاع المسلسل على قناة "mbc دراما" في تمام الساعة الـ8 مساء.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الالي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ 36 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعة

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ 34 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل القطري (صورة)

وفاء عامر تتصدر بوستر مسلسل "لحم غزال"

غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير نصف مشاهدها فى "لحم غزال"

شيرين عبر الوهاب تنتهي من تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال"

"يا رب يكون وشنا حلو على بعض"..شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ غادة عبد الرازق بعد تقديمها تتر "لحم غزال"

بداية من غدًا.. عرض مسلسل 'لحم غزال' لغادة عبدالرازق على mbc مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة