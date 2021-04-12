رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل السفن التي تأخرت، بسبب السفينة الجانحة مرت بسلام من القناة، مضيفًا أن كل التقديرات كانت تتحدث على ان تعويم السفينة الجانحة سيأخذ مدة تتراوح ما بين شهرين لثلاثة أشهر، ولكن مصر نجحت في هذا الامر في 6 أيام.



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الدعم من القيادة السياسية لحل ازمة السفينة الجانحة كان جبارًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان يتواصل معه يوميًا أكثر من مرة.



وتابع أن المفاوضات مع السفينة الجانحة لدفع التعويضات، وستحل مشكلة التعويضات ويسمح للسفينة بالعبور خلال أسبوع ، لافتَا إلى أن القناة استخدمت اليوم الكراكة العملاقة مهاب مميش التي تعد من أحدث الكراكات في الشرق الاوسط وتعمل في القاع الصخري.

