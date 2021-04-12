عقب عرض أولى حلقاته.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمسلسل "لحم غزال"

تنتظر الفنانة غادة عبد الرازق عرض أولى حلقات مسلسلها "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc دراما" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وآثار المسلسل جدل عدد كبير من الجمهور عقب عرض أولى حلقاته على "شاهد vip" بسبب لوك غادة عبد الرازق.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



