العاهل الأردني يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط









استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، الفريق طيار مارتن سامبسون.





وبحث الطرفان خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.









كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة بترا.





وأعرب جلالة الملك عن تهنئته للفريق سامبسون بمناسبة توليه منصبه الجديد.





من جانبه، هنأ الفريق سامبسون، جلالة الملك بذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.