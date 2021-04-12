ليس عمرو جمال.. هل يمنع الأهلي انتقال هدافه السابق إلى الزمالك؟.. طالع التفاصيل





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود بند في عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق السابق والاتفاق السعودي الحالي، والذي يمنعه من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة القلعة الحمراء.





وكانت بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد.





حيث أكد المصدر، أنه لا يوجد بند يمنع أزارو من من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة الأهلي، وأن المارد الأحمر له الأولوية في شراء النجم المغربي إذا ما وافق الاتفاق على بيع اللاعب في المستقبل.





وأوضح المصدر، أن الأهلي يحق له الحصول على نسبة تتخطى الـ30% في حال بيع نادي الاتفاق للاعب المغربي لأي نادي في مصر.



