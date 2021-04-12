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السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي للتهنئة بشهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقد توجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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