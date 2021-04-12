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بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن مستجدات الحالة الصحية للنجم الشاب أنسو فاتي، مهاجم برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فاتي بدأ يشعر بتحسن بعد التزامه بالعلاج الجديد، كما أن اللاعب قد لا يحتاج عملية جراحية ثالثة في ركبته، لو استمر في شعوره بالتحسن بنفس المعدلات الحالية.

وتابعت أن التحسن الذي يشعر به اللاعب لو سار على نفس المعدل، قد يعود إلى الملاعب في نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى إشبيلية لمواجهة أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، لدعم زملائه.

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