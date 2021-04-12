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أحمد موسى: "إثيوبيا بتقلب الترابيزة ومش هنقبل سياسة الأمر الواقع" (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما قالته إثيوبيا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بها، حول طرحها كل الخيارات على الطاولة بمثابة إعلان حرب عسكرية.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إثيوبيا بهذه التصريحات تتحدث عن استعدادها لخوض حرب عسكرية مع مصر والسودان.

وأكد موسى، أن تصريحات الخارجية الإثيوبية يستند لمعلومات خاطئة، موضحا أن هذا البيان يشير لتوجه أديس أبابا نحو معركة وليس ملء ثاني فحسب.

وأردف موسى، أتمنى من الخارجية المصرية أن ترد الصاع ثلاثة على الأكاذيب الإثيوبية، معربا عن أسفه للبيان الإثيوبي الذي لا ينم عن رغبتها في التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان إثيوبيا يعلن عدم اعترافها باتفاق المبادئ الموقع في العام 2015، مرفا «المياه التي تصل مصر لا تكفي وإثيوبيا مستكترة على مصر 55 مليار متر مكعب».

وأكد موسى، أن دول حوض النيل بها 23 ألف مليار متر مكعب من المياه يصل مصر منها 55 مليار متر مكعب في حين أنها الدولة الأكبر في الـ 11 دولة من حيث عدد السكان ويفترض أن يصل لها أكثر من 100 مليار متر مكعب.

وشدد موسى على أنه لا نرضى بالأمر الواقع مهما كان رأي المجتمع الدولي، حيث إنه غير جاد، مؤكدا أن الجميع يبحث عن مصالحه وكذلك مصر مردفا و«رأي روسيا معجبنيش».

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