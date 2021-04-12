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برغم الخروج.. ثلاثي الزمالك في التشكيل الأفضل للجولة السادسة بدوري الأبطال

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيطر نجوم نادي الزمالك، على تشكيلة الجولة السادسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز الكاسح على تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


 وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن تشكيلة الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتواجد ثلاثية الزمالك محمود الونش ومحمود شيكابالا ومروان حمدي ضمن التشكيل، كما تواجد المغربي محمد اوناجم، لاعب الزمالك والمعار للوداد البيضاوي.

وفاز الزمالك على تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف، في المقابل حقق الأهلي فوزا غاليا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله محمد شريف.

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