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برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من حسم ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة قد تمكن من الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بفي صفقة انتقال حر بعقد يمتد لخمس سنوات.

وحصل الفريق الكتالوني على توقيع جارسيا في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن لابورتا تمكن من الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم منتخب هولندا وليون الفرنسي، حيث سينضم للفريق الإسباني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت قناة "لا سيستا" الإسبانية، إلى أن لابورتا حصل على توقيع ديباي، الذي رفض العروض الأخري المقدمة إليه متمسكًا بالانتقال إلى صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل.

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لابورتا ديباي جارسيا برشلونة

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