موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

استقر موسيماني مدرب الأهلي، على الظهيرين الأيمن والأيسر خلال لقاء القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل.

ويسعى موسيماني للدفع بأحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير الأيمن، على أن يتم الدفع بـ أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر".

ويفتقد نادى الأهلى لجهود محمد هانى بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، كما يواصل على معلول، الغياب بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام بايرن ميونخ فى مونديال الأندية.