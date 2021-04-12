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غادة عبد الرازق تعاني من مشاكل مادية واجتماعية وتتعاطى المخدرات في "لحم غزال"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال"، هي تجسد دور بائعة كوارع بعبائة سوداء.

وكانت "عبد الرازق" في المسلسل وهي تعاني من بعض المشاكل المادية والإجتماعية وتتعاطى البودرة، وتعيش في أحد الأماكن الفقيرة.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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