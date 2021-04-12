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مدرب بايرن ميونخ يكشف حقيقة جاهزية نجمي الفريق لموقعة باريس
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:00 م
وكالات
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أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يعتقد أن ليون جوريتسكا وكينجسلي كومان جيروم بواتينج ولوكاس هيرنانديز، سيكونوا متاحين للمشاركة في المباراة المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"لوكاس هيرنانديز وليون جوريتسكا تدربا وظهرا بحال جيد. ونفس الأمر ينطبق على بواتينج وكومان. نفترض أن أولئك الذين تدربوا يمكنهم المشاركة."
وكان جوريتسكا وهيرنانديز قد غادرا الملعب بسبب إصابات عضلية خلال مباراة الذهاب أمام سان جيرمان، التي أقيمت في ميونخ وانتهت بفوز سان جيرمان 3 / 2 ، بينما تعرض بواتينج وكومان للإصابة خلال مواجهة يونيون برلين التي انتهت بالتعادل 1 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا).
ولا يزال فليك يفتقد جهود نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي الذي يتلقى العلاج من إصابة في الركبة، وسيغيب عن مباراة الغد المقررة في باريس.
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