مدرب بايرن ميونخ يكشف حقيقة جاهزية نجمي الفريق لموقعة باريس

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يعتقد أن ليون جوريتسكا وكينجسلي كومان جيروم بواتينج ولوكاس هيرنانديز، سيكونوا متاحين للمشاركة في المباراة المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يعتقد أن ليون جوريتسكا وكينجسلي كومان جيروم بواتينج ولوكاس هيرنانديز، سيكونوا متاحين للمشاركة في المباراة المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"لوكاس هيرنانديز وليون جوريتسكا تدربا وظهرا بحال جيد. ونفس الأمر ينطبق على بواتينج وكومان. نفترض أن أولئك الذين تدربوا يمكنهم المشاركة."

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"لوكاس هيرنانديز وليون جوريتسكا تدربا وظهرا بحال جيد. ونفس الأمر ينطبق على بواتينج وكومان. نفترض أن أولئك الذين تدربوا يمكنهم المشاركة."