الأهلي يفتح النار على نجم الزمالك

تقدم مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ضد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، وبعض من زملائه بفريق الشباب.





وكان إمام عاشور شارك مع فريق الشباب بالزمالك في مباراة أقيمت الأحد أمام نظيره الأهلي في المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري.





وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أنه أرفق في شكواه خمسة فيديوهات للاعب وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.





وأضاف: "جاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة".









وأشار الأهلي إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من إمام عاشور، بل أنه سبق له التعدي على وليد سليمان لاعب الفريق عقب مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات العام الماضي، حيث تعرض للإيقاف من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة لمدة عشر مباريات.









وطالب الأهلي في ختام بيانه، اتحاد الكرة ولجنة الانضباط، بتطبيق اللوائح ومعاقبة لاعب الزمالك وزملائه، وذلك حرصاً على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، حسب وصف الأهلي.







