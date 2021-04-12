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قناة "القاهرة والناس" تبدأ مارثون رمضان بمسلسلات الطاووس وولاد ناس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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بدأت قناة القاهرة والناس الماراثون الرمضاني مبكرا بعرض خريطتها الرمضانية، اليوم، وطرحت اثنين من المسلسلات والبرامج المعلن عنها، قبل انطلاق سباق الشهر الكريم بساعات، حيث استهلت القناة خريطة البرامج في رمضان بعرض برنامج "لحظات جريئة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم وسيتم عرضه يوميا في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما أعلنت قناة القاهرة والناس بدء عرض برنامج "العباقرة عائلات"، من تقديم الروائي عصام يوسف، وسيتم عرض البرنامج يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعد قناة القاهرة والناس من أوائل القنوات التي تطرح خريطتها الرمضانية مبكرا.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "ولاد ناس"، على قناة القاهرة والناس، مع دقات الساعة الثانية عشر صباحا، والمسلسل بطولة نخبة من النجوم الفن، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي.

وتبدأ أولى حلقات مسلسل "الطاووس"، اليوم، على القاهرة والناس، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وهو بطولة عددا من نجوم الفن على رأسهم الفنان جمال سليمان، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، نهال عنبر، فرح الزاهد، ميدو عادل، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، ومن تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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