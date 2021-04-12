حمدي الميرغني يتعرض للحرق بالبنزين.. تفاصيل

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسللس "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وقامت غادة عبد الرازق بحرق الفنان حمدي الميرغني، في محاولة منها للبحث على نجلها والذي لا تعرف مكانه، وذلك عقب أن قامت بتعذيبه ببعض الأساليب للتعرف على مكان نجلها.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.







