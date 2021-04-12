موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدعيم صفوف المارد الأحمر بعدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المفترض أن يعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على ملف الكرة، جلسة مع موسيماني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لحسم ملف صفقات الفريق الصيفية خلال الساعات القادمة.





وطالب موسيماني إدارة الكرة بالفريق الأحمر بالتعاقد مع ظهير أيمن، وجناح أيسر يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ومهتحم صريح في ظل تراجع مستوى والتر بواليا المنضم حديثا خلال الميركاتو الماضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر والمقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



