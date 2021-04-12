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"الديهي" يقترح إدراج ملف الأنهار العابرة للحدود بجدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك العديد من النزاعات العالمية حول الأنهار العابرة للحدود، وأدت لحروب فيما مضي، أشهرها بين كوريا وفيتنام، مؤكدًا اننا مقبلون على حقبة الحروب من أجل المياه فهو موضوع تاريخي ومتشعب وممتد ويحتاج لوقفة ومؤتمر دولي لتفعيل القوانين الدولية المنظمة لحركة الأنهار الدولية العابرة للحدود.

واقترح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن يضاف بجدول أعمال وأجندة الأمم المتحدة خلال عام 2021 وضع الانهار العابرة للحدود وكيفية سياق القانون الدولي بما يحقق عدالة التوزيع بما يضبط جموح بعض الدول للسيطرة بدون وجه حق على مياه الأنهار، منوهًا بان العالم مقبل على توتر يؤدي لنزاع قد يقود لحروب على المياه.
 
وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإدراج هذا الملف بجدول أعمالها للعام الحالي لنزع فتيل الكثير من الازمات الموجودة في العالم.

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