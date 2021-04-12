حمدي الميرغني ضيف شرف في "لحم غزال".. تعرف على شخصيته

ظهر الفنان حمدي الميرغني كا ضيف شرف في مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.



وجسد حمدي الميرغني دور بائع المخدرات، والذي قامت غادة عبد الرازق بحرقه أثناء محاولتها بالبحث على نجلها والذي يعرف مكانه "الميرغني".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



