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تبدأ 5.30 صباحا.. خريطة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، استمرار عمل أتوبيسات الهيئة، لتغطية ذروة ما قبل الإفطار خلال شهر رمضان، لافتة إلى أنها تعمل في حدود (10) ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار.

ونستعرض لكم في النقاط التالية خريطة عمل ومواعيد أسطول النقل العام خلال شهر رمضان:-

- سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم

- كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية تكون اعتباراً من الساعة 5.30 صباحاً على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحاً

- نظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فانه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة (5.30) صباحاً

- يستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيا حتى الساعة ( 8.30) صباحاً وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية  وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم

- استمرار عمل هذه السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار

- ستعمل في حدود (10) ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار

- بالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية  مثل مناطق ( السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً

- بالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم  لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا

- بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة  وهو ما يمثل نسبة حوالي ( 65%) من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع

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