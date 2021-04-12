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شاهد.. روبوت بقالة يساعد في حمل المشتريات
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:18 م
أمنية فوزي
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تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها الفضائية، حول ربوت يساعد في حمل المشتريات إلى المنزل، في سنغافورة.
وأشارل التقرير، إلى أنه الآن يتم التسوق دون تحمل عبء الحمل، والإشارة إلى أن روبوتات ستجلب المنتجات إلى المنزل في سنغافورة.
وسرد التقرير، كيفية تعامل الأشخاص مع الروبوت في الشوارع، وحمل المشتريات، دون عناء، بتقنية عالية الجودة تساعد الأشخاص على جلب احتياجتهم اليومية.
وأشارل التقرير، إلى أنه الآن يتم التسوق دون تحمل عبء الحمل، والإشارة إلى أن روبوتات ستجلب المنتجات إلى المنزل في سنغافورة.
وسرد التقرير، كيفية تعامل الأشخاص مع الروبوت في الشوارع، وحمل المشتريات، دون عناء، بتقنية عالية الجودة تساعد الأشخاص على جلب احتياجتهم اليومية.
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