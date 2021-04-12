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شاهد.. روبوت بقالة يساعد في حمل المشتريات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها الفضائية، حول ربوت يساعد في حمل المشتريات إلى المنزل، في سنغافورة.

وأشارل التقرير، إلى أنه الآن يتم التسوق دون تحمل عبء الحمل، والإشارة إلى أن روبوتات ستجلب المنتجات إلى المنزل في سنغافورة.

وسرد التقرير، كيفية تعامل الأشخاص مع الروبوت في الشوارع، وحمل المشتريات، دون عناء، بتقنية عالية الجودة تساعد الأشخاص على جلب احتياجتهم اليومية.

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