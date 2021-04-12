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موجز البرلمان| بدء تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

• مجلس النواب يبدأ فى تطعيم أعضاءه بلقاح كورونا

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، اجراءات تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا، ويتناوب الأعضاء على أخذ اللقاح بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

• "النواب" يوافق على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 2020، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.

وقال المستشار حنفي جبالي، إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الإقتصادية.

• رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسه العامة، اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديد.

2- مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين.

3- مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن.

4- مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجين.

5- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق التأمين الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

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